На 7-й день проходящего в Ереване чемпионата Европы по тяжелой атлетике Армения имеет трех представителей.

Как сообщает «Арменпресс», сегодня, 21 апреля, в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна за медали поборются женщины в весовой категории 81 кг и мужчины в весовой категории 96 кг.

Сегодня выступят три спортсмена сборной Армении: Лиана Гюрджян (81 кг), Давид Ованнисян и Ара Аганян (оба 96 кг). Начало в 20:00.

Ранее на проходящем в Ереване чемпионате член женской сборной Армении Изабелла Яйлян (55 кг) стала бронзовой медалисткой ЧЕ, Александра Григорян заняла 6-е место, Ануш Аршакян (64 кг) в подгруппе B заняла 9-е место. Татев Акопян в весовой категории 76 кг завоевала серебряную медаль ЧЕ, 16-летняя Эмма Погосян заняла 5-е место.

В весовой категории 81 кг Рафик Арутюн завоевал бронзовую медаль, в весовой категории 89 кг вице-чемпионом Европы стал Андраник Карапетян.