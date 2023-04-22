21 апреля в Гегаркуникскуюобласть в рамках децентрализованного сотрудничества, подписанного между Гегаркуникской областью Республики Армения и департаментом Изер Французской Республики, прибыли президент департамента Изер Жан-Пьер Барбье, вице-президент по культуре, наследию и международному сотрудничеству Патрик Курто, специалист по связям с общественностью Матьё Карабальи, руководитель отдела культуры, наследия и международного сотрудничества Аймерик Перуа, специалист по программам международного сотрудничества СьюзиГренеш.

Как передает Арменпресс, в сопровождении губернатора Гегаркуника Карена Саркисяна гости приняли участие в церемонии открытия отремонтированного здания Центра первичной охраны здоровья Гандзака. Как сообщил директор ЦПОЗ, здание было отремонтировано в течение 2021-2022 годов при финансовой поддержке Изерского отделения и в рамках основных программ здравоохранения отделения. Здесь поменяли окна, капитально отремонтировали здание, установили систему отопления, предоставили различное медицинское оборудование.

Затем члены французской делегации в сопровождении губернатора Гегаркуника посетили отремонтированную при содействии департамента Изер медобъединение Кармиргюха, где рассмотрели проделанные работы, побеседовали с медперсоналом.В рамках тех же программ в больнице Кармиргюх были заменены крыша и окна, частично отремонтирован первый этаж здания, полностью отремонтированы санузлы, выполнены внутренние отделочные работы, проведена система отопления, предоставлено некоторое медицинское оборудование.

Затем гости посетили Гаварский драматический театр имени Левона Калантара, где в рамках культурных программ представлены тематические работы учащихся, участвующих в курсах изучения французского языка.

Визит гостей завершился в Геологическом музее Гегаркуника. По словам директора музея Бюрегика Овеяна, в рамках программы изучения французского языка, реализуемой Департаментом Изера, с 2023 года начались работы по переводу экспонатов музея.На данный момент в четырех залах музея уже представлены переводы около 300 экспонатов на армянский, русский, французский и английский языки. После завершения перевода экспонатов проект будет завершен еще в двух залах.

Очередной меморандум о сотрудничестве между администрацией Гегаркуникской области Республики Армения и департаментом Изер Французской Республики будет подписан 22 апреля.

Хосров Хлгатян