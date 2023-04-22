Председатель Комиссии НС по правам человека и защите общественных дел Тагуи Товмасян приняла Оливию Нихенке— специалиста по планированию отдела кризисного управления и миростроительства Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ GmbH), Ниту Шауб, советника GIZ, и Сону Григорян, специалиста программы по социальной интеграции «Экономические и социальные вовлечение перемещенных и местных уязвимых групп на Южном Кавказе».

Как передает Арменпресс, об этом сообщила Тагуи Товмасян.

«Мы обсудили основные проблемы уязвимых групп, перемещенных в результате последней Арцахской войны, и возможные пути их решения», — отметила Товмасян.