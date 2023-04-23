Ереван достоин принять чемпионат мира по тяжелой атлетике. В этом выразил уверенность руководитель аппарата премьер-министра РА, председатель межведомственной комиссии по подготовке и организации работ по проведению чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2023 года Араик Арутюнян.

Как передает Арменпресс, в сообщении на своей странице в Facebook он обосновал свое убеждение беспрецедентной посещаемостью проходящего в Ереване чемпионата Европы по тяжелой атлетике и высокими показателями тяжелоатлетов Армении.

«Сегодня в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна у нас будет день с наибольшим количеством зрителей в истории чемпионатов Европы по тяжелой атлетике — 4400.

На данный момент в продаже осталось всего 40 билетов, которые, я уверен, будут распроданы в кратчайшие сроки.

Хочу сказать: это очень важный показатель, он доказывает, что чемпионат прошел успешно, удалось достучаться до каждого болельщика и доказать важность этого, а мировое тяжелоатлетическое сообщество убедилось, что Армения – тяжелоатлетическая страна, которая выпускает чемпионов и имеет армию в сотни тысяч болельщиков, а самое главное – Ереван достоин проведения чемпионата мира по тяжелой атлетике», – отметил Араик Арутюнян.