Управление информации и по связям с общественностью МИД Республики Арцах ответило на дезинформацию, распространенную Министерством обороны Азербайджана.

Как передает Арменпресс, в сообщении отмечается: «Очередное провокационное заявление министерства обороны Азербайджана о том, что якобы 22 апреля на территории Шушинского района военный грузовик азербайджанской армии подорвался на минах, специально установленных армянской стороной – это полная ложь и не соответствует действительности. Этому заявлению предшествовало другое сообщение, содержащее дезинформацию, в котором, в частности, утверждалось, что якобы из Армении в Арцах в сопровождении российских миротворцев были перевезены боеприпасы.

Содержательная очередность вышеуказанных заявлений со всей очевидностью указывает на цель проводимой Азербайджаном дезинформационной кампании, а именно — подготовить почву для возможных провокаций против Республики Арцах».