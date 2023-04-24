Геноцид армян, совершенный Османской империей в 1915 г., стал величайшим преступлением начала ХХ века. Армяне всего мира сегодня отмечают 108-ю годовщину Геноцида армян.

Геноцидом армян называют резню армянского населения в Османской империи во время Первой мировой войны. Эти массовые убийства проводились младотурецким правительством в разных регионах Османской империи. Первая международная реакция на эти события была в 1915 году. Это было совместное заявление Франции, России и Великобритании от 24 мая, в котором насилие, совершенное против армянского народа, было названо «преступлением против человечности и цивилизации». Стороны возложили ответственность за совершенное преступление на правительство Турции.

В годы Первой мировой войны младотурецкое правительство взяла на вооружение политику пантюркизма, направленную на сохранение остатков Османской империи. Согласно этой политике должна была быть создана великая Турецкая империя, границы которой простирались бы до Китая, включая все территории, населенные тюркоязычными народами Кавказа и Средней Азии. Этот план предусматривал и тюркизацию всех этнических меньшинств. Армяне считались главным препятствием на пути реализации этой пантюркистской идеи.

До Первой мировой войны в Османской империи проживало более 2 миллионов армян. В 1915-1923 гг. жертвами турецкой резни стали около 1,5 млн армян, оставшиеся в живых были либо насильственно обращены в ислам, либо нашли убежище в разных странах мира.

Термин Геноцид был введен в обращение в 1944 г. польским юристом еврейского происхождения профессором Рафаэлем Лемкиным. Семья Лемкина была одной из жертв еврейского Холокоста, и этим термином он хотел описать и определить нацистскую систематизированную политику убийств и насилия, как и политику и зверства, совершенные против армян в Османской империи.

Геноцид — это организованное истребление группы людей с основной целью прекращения их коллективного существования. Поэтому проведение геноцида требует централизованного планирования и внутренних механизмов реализации, что делает геноцид государственным преступлением, так как только у государства есть все ресурсы, которые могут быть использованы для реализации этой политики.

Начавшимися 24 апреля 1915 г. арестами и последующим уничтожением сотен представителей армянской интеллигенции был положен первый этап истребления армянского населения. И поэтому армяне всего мира 24 апреля отмечают как День памяти жертв Геноцида армян.

Вторым этапом осуществления Геноцида армян стал призыв в турецкую армию около 60 000 армянских мужчин, которые впоследствии были разоружены и убиты своими же турецкими сослуживцами.

Третий этап Геноцида продолжился резней женщин, детей и стариков и их депортацией в сирийскую пустыню. Во время депортации сотни тысяч человек были убиты турецкими солдатами, полицией, курдскими и черкесскими бандами. Многие умерли от голода и эпидемий. Тысячи женщин и детей подверглись насилию. Десятки тысяч армян насильственно были обращены в ислам.

Последним этапом Геноцида армян стало абсолютное отрицание турецким правительством массовых истреблений армянского народа на его собственной родине и массовой депортации. Несмотря на продолжающийся процесс международного признания Геноцида армян, Турция всячески борется против признания Геноцида армян, в том числе используя исторические манипуляции, различные средства пропаганды, лоббирования и др.

9 декабря 1948 г. ООН приняла Конвенцию о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, согласно которой геноцид определяется как международное преступление, а подписавшие его государства обязаны предотвращать и наказывать тех, кто совершает геноцид.

Признание

Факт Геноцида армян, осуществленный османским правительством, был доказан, признан и подтвержден показаниями свидетелей, законами, постановлениями и решениями многих государств и международных авторитетных организаций. Полный комплект документов, характеризующих массовые убийства армянского населения в 1915-23 гг. в Османской империи как заранее спланированный и последовательно осуществляемый акт геноцида, огромен.

Ниже приводится краткий список государств, организаций, органов государственного и местного самоуправления и городских советов, признавших Геноцид армян.

Парламентские акты, законы и постановления

Декларация Сената Мексики о признании Геноцида армян — 8 февраля 2023 г.

Декларация Парламента Латвийской Республики о признании и осуждении Геноцида армян — 6 мая 2021 г.

Постановление Народного собрания Сирийской Арабской Республики о признании и осуждении Геноцида армян, совершенного Османским государством — 13 февраля 2020 года.

Резолюция Сената США о признании и осуждении Геноцида армян — 12 декабря 2019 г.

Резолюция Палаты представителей Конгресса США, подтверждающая позицию США в отношении Геноцида армян — 30 октября 2019 г.

Позиция Ассамблеи Республики (Парламента Португалии) о Геноциде армян — 26 апреля 2019 г.

Инициатива Палаты депутатов Италии с призывом к правительству Италии признать Геноцид армян — 10 апреля 2019 г.

Указ президента Франции Эммануэля Макрона о признании 24 апреля Национальным днем ​​памяти жертв Геноцида армян — 10 апреля 2019 года.

Резолюция Палаты депутатов парламента Чехии о признании и осуждении Геноцида армян и других преступлений против человечности — 26 апреля 2017 г.

Утверждение Сенатом Франции положения о криминализации отрицания Геноцида армян — 14 октября 2016 г.

Постановление Комитета по образованию, культуре и спорту Кнессета Государства Израиль -1 августа 2016 г.

Постановление Бундестага ФРГ — 2 июня 2016 г.

Постановление Сената Республики Парагвай — 29 октября 2015 г.

Постановление Палаты представителей Королевства Бельгия — 24 июля 2015 г.

Постановление Федерального Сената Федеративной Республики Бразилия от 29 мая 2015 г.

Постановление Парламента Великого Герцогства Люксембург — 6 мая 2015 г.

Российская Федерация, Заявление Государственной Думы по случаю 100-летия Геноцида армян — 24 апреля 2015 г.

Федеративная Республика Германия, заявление президента Йоахима Гаука — 23 апреля 2015 г.

Заявление Парламента Австрии по случаю 100-летия Геноцида армян — 22 апреля 2015 г.

Резолюция Европарламента по случаю 100-летия Геноцида армян — 15 апреля 2015 г.

Резолюция Комитета по внешним связям Палаты депутатов Парламента Чешской Республики, по случаю 100-летия Геноцида армян — 14 апреля 2015 г.

Постановление Палаты депутатов Чили от 14 апреля 2015 г.

Заявление Святейшего первосвященника Рима Папы Франциска во время литургии в Ватикане — 12 апреля 2015 года.

Постановления Сената и Палаты депутатов Боливии от 27 ноября 2014 г.

Постановление Парламента Швеции от 11 марта 2010 г.

Резолюция комитета Палаты представителей США — 4 марта 2010 г.

Решение Парламентского пленарного заседания МЕРКОСУР — 19 ноября 2007 г.

Резолюция Комитета Палаты представителей США — 10 октября 2007 г.

Решение Сената Чили от 7 июля 2007 г.

Аргентина, Закон от 15 января 2007 г.

Аргентина, Специальное заявление Сената от 19 апреля 2006 г.

Литва, Решение Ассамблеи от 15 декабря 2005 г.

Решение Европарламента от 28 сентября 2005 г.

Венесуэла, резолюция Национальной ассамблеи от 14 июля 2005 г.

Германия, решение Парламента от 15 июня 2005 г.

Аргентина, решение Сената от 20 апреля 2005 г.

Польша, решение Парламента от 19 апреля 2005 г.

Нидерланды, решение Парламента от 21 декабря 2004 г.

Словакия, Решение Национального собрания от 30 ноября 2004 г.

Канада, решение Палаты общин от 21 апреля 2004 г.

Аргентина, Декларация Сената — 31 марта 2004 г.

Уругвай, принятие Закона — 26 марта 2004 г.

Аргентина, Биль — 18 марта 2004 г.

Швейцаряи (Швейцарской Конфедерации), Постановление Национального совета от 16 декабря 2003 г.

Аргентина, решение Сената от 20 августа 2003 г.

Канада, резолюция Сената от 13 июня 2002 г.

Решение Европарламента от 28 февраля 2002 г.

Молебен Папы Иоанна Павла II в Мемориальном комплексе Цицернакаберд — 26 сентября 2001 г.

Франция, принятие Ззакон — 29 января 2001 г.

Италия, Решение Палаты депутатов от 16 ноября 2000 г.

Решение Европейского парламента — 15 ноября 2000 г.

Франция, Сенат, законопроект – 7 ноября 2000 г.

Ливан, решение Парламента от 11 мая 2000 г.

Швеция, доклад Парламента — 29 марта 2000 г.

Франция, Национальная ассамблея, законопроект от 28 мая 1998 г.

Бельгия, Решение Сената от 26 марта 1998 г.

Ливан, Резолюция Палаты депутатов от 3 апреля 1997 г.

США, Палата представителей, резолюция 3540 — 11 июня 1996 г.

Греция, решение Парламента от 25 апреля 1996 г.

Канада, Резолюция Палаты общин от 23 апреля 1996 г.

Россия, решение Думы от 14 апреля 1995 г.

Аргентина, решение Сената от 5 мая 1993 г.

Решение Европарламента от 18 июня 1987 г.

Соединенные Штаты, Палата представителей, Совместная резолюция 247 — 12 сентября 1984 г.

Кипр, резолюция Палаты представителей от 29 апреля 1982 г.

Резолюция Палаты представителей Кипра — 24 августа 1975 г.

США, Палата представителей, Совместная резолюция 148 — 9 апреля 1975 г.

Уругвай, Сенат и Палата представителей, резолюция — 20 апреля 1965 г.

Резолюция Сената США 359 — 11 мая 1920 г.

Акт о Комитете помощи Ближнему Востоку Конгресса США-6 августа 1919г.

Сенат США, сопроводительная резолюция от 12 — 9 февраля 1916 г.

Франция, Великобритания и Россия, совместная декларация — 24 мая 1915 г.

Организации:

Заявление Международной комиссии по правам человека и религиозным свободам относительно признания Геноцида армян — 1 февраля 2022 г.

Резолюция Европарламента, побуждающая признание Турцией Геноцида армян — 7 июня 2022 г.

Признание Геноцида армян Парламентом Андского союза наций (Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу) — 20 сентября 2016 г.

Международная организация франкоязычных стран, Заявление Генерального секретаря — 24 апреля 2015 г.

Гуманитарная организация Элли Визле — 9 апреля 2007 г.

Ассоциация прав человека Турции, отделение в Стамбуле — 24 апреля 2006 г.

Доклад подготовленный Международным центром правосудия переходного периода для TARC — 10 февраля 2003 г.

Европейский альянс YMCA — 20 июля 2002 г.

Совет Европы, Парламентская ассамблея, Декларация от 24 апреля 2001 г.

Лига прав человека — 16 мая 1998 г.

Совет Европы, Парламентская ассамблея, Декларация от 24 апреля 1998 г.

Ассоциация исследователей геноцида — 13 июня 1997 г.

Парламент Курдистана — 24 апреля 1996 г.

Ассоциация американских еврейских общин — 7 ноября 1989 г.

Подкомитет ООН по защите меньшинств и предотвращению дискриминации — 2 июля 1985 г.

Постоянный народный суд, решение суда — 16 апреля 1984 г.

Всемирный Совет церквей — 10 августа 1983 г.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН — 9 декабря 1948 г.

Доклад Комиссии ООН по военным преступлениям — 28 мая 1948 г.

Законодательные собрания штатов, органы самоуправления, городские советы:

США:

Алабама

Аляска

Айдахо

Айова

Западная Виргиния

Аризона

Арканзас

Делавэр

Теннесси

Иллинойс

Индиана

Луизиана

Калифорния

Канзас

Кентукки

Колорадо

Коннектикут

Гавайи

Северная Дакота

Южная Каролина

Северная Дакота

Северная Каролина

Массачусетс

Мэн

Мэриленд

Миннесота

Мичиган

Миссисипи

Миссури

Монтана

Юта

Небраска

Невада

Нью-Гемпшир

Нью-Мексико

Нью-Йорк

Нью-Джерси

Джорджия

Род-Айленд

Вайоминг

Вашингтон

Вермонт

Висконсин

Вирджиния

Техас

Пенсильвания

Оклахома

Огайо

Орегон

Флорида

Австралия:

Штат Новый Южный Уэльс

Аргентина:

Провинция Буэнос-Айрес

Провинция Кордова

Канада:

Альберта

Британская Колумбия

Квебек (включая город Монреаль)

Онтарио (включая город Торонто)

Швейцария:

Женевский кантон

Вод кантон

Великобритания:

Уэльс

Италия:

Городской совет Агаты Сул Сантерно

Городской совет Асиао

Городской совет Баньякавалло

Городской совет Беллуно

Городской совет Бертиолли

Городской совет Тьене

Городской совет Имолы

Провинциальный совет Лацио

Городской совет Луджо

Городской совет Казалекио Ди Рено

Городской совет Кампоногары

Городской совет Кастельсилано

Городской совет Кастильамаре-ди-Стабия

Городской совет Кава-де-Тирени

Городской совет конселиче

Городской совет Котиньолы

Городской совет Рима

Городской совет Массса ломбарда

Городской совет Милана

Городской совет Монтерфорте Далпоне

Городской совет Монторсо Вичентино

Городской совет Удине

Городской совет Падуи

Городской совет Пармы

Городской совет Понте-Ди-Пияве

Городской совет Генуи

Городской совет Равенны

Городской совет Реджо-Калабрия

Городской совет Росси

Городской совет Стино Ливенца

Городской совет Салгареды

Городской совет Сангвинетто

Городской совет Сан-Эджио-дель-Монте-альбинос

Городской совет Сесто Сан Джованни

Парламент Сицилии

Городской совет Солароло

Городской совет Венеции

Городской совет Виллафранка Падована

Городской совет Толфы

Провинциальный совет Тосканы

Городской совет фФаенца

Городской совет Фельтре

Городской совет Фиренце

Городской совет Фусиньяно

Областной совет Фриули Венеция Джулия

Испания:

Алдая

Аликанте

Алькоркон

Балеарские острова

Страна Басков

Барселона

Бенальмадена

Бетера

Бургос

Бурхасот

Каталония

Куйера

Малага

Мерида

Mislata

Наварра

Чиривея

Пайпорта

Пинто

Сабадель

Сан-Себастьян

Санта-Маргарита I Монхос

Сория

Валенсия

Виена

Торренте

Онтиньент

Бельгия:

Резолюция Парламента Фландрии

Австрия:

Вена

Украина:

Город Сватовей Луганской области

Мексика:

Штат Мичоакан.