В последний день соревнований чемпионата Европы по борьбе в Ереване член женской сборной Армении Джульетта Аванесян выступила в весовой категории 87+ кг.

Как передает Арменпресс, в весовой категории 87+ кг чемпионата Европы, проходящего в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване, Аванесян сделала два успешных подхода в рывке: 90 кг, 95 кг. В толчке она подняла 110 кг, затем 116 кг, но не подняла 119 кг. С результатом 211 кг Аванесян — 9-ая.

Эмили Кембл, представительница Великобритании, стала чемпионкой Европы в этой весовой категории с результатом 253 кг.

На чемпионате в Ереване член женской сборной Армении, Изабелла Яйлян (55 кг) стала бронзовым призером ЧЕ, а Александра Григорян — 6-й. Ануш Аршакян в весовой категории 64 кг заняла 9-е место в подгруппе B. В весовой категории 76 кг Татев Акопян завоевала серебряную медаль EA, а 16-летняя Эмма Погосян стала 5-й. Анна Амроян (81 кг) была 6-й в подгруппе B, а Лиана Гюрджян -10-й в подгруппе A.Рипсиме Хуршудян (87 кг) завоевала бронзовую медаль.

Гор Саакян (67 кг) стал чемпионом Европы среди мужчин с результатом 320 кг. Рафик Арутюнян завоевал бронзовую медаль в весовой категории 81 кг. Андраник Карапетян стал вице-чемпионом Европы в весовой категории 89 кг. Давид Ованнисян стал золотым призером в весовой категории 96 кг, Ара Аганян – серебряным призером. Гарик Карапетян стал чемпионом Европы в весовой категории 102 кг. Тяжелоатлет Самвел Гаспарян завоевал титул двукратного чемпиона Европы в категории 109 кг, а Петрос Петросян завоевал бронзовую медаль.