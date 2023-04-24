Католикос всех армян Гарегин II направил послание по случаю Дня памяти святых мучеников Геноцида армян. «Арменпресс» передает послание:

«Дорогие верующие!

Сто с лишним лет назад полтора миллиона армян ценой жизни засвидетельствовали свою верность нашей дарованной Богом Родине и нашей вере, отвергнув отречение и ассимиляцию. Они сохранили свою веру и надежду на возрождение нашего народа. Мемориал Цицернакаберд символизирует то возрождение, которое стало реальностью с восстановлением независимой государственности на небольшой части нашей Родины, а также с возрождением новой жизни для армян, переживших геноцид в разных странах мир.

Сегодня в Армении, Арцахе и в мире Диаспоры, в национальных церквях, перед мемориалами мы возносим молитву к Всевышнему, прося заступничества святых мучеников Геноцида армян, чтобы единством и неукротимой силой суметь противостоять бедствиям и угрозам, бороться за победу армянской справедливости, и помочь нашему народу предотвратить геноцид и преступления в миру и во всем мире.

Да ниспошлет Господь Небесный мир и процветание Армении и Арцаху, нашей Родине, и пусть небесные милости и любовь Господа нашего Иисуса Христа будут распространены на весь наш народ и все человечество ныне, и присно во веки веков! Аминь!»