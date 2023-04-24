Еловый парк Музея-института Геноцида армян становится все больше. При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА была выделена сумма на приобретение 2 участков площадью в 640 квадратных метров, на которых были проведены работы, и они уже добавлены к площади парка.

Парк памяти или Еловый парк — одна из четырех составных частей Мемориала Геноцида армян. Высокопоставленные гости, приезжающие в Армению, при посещении Мемориального комплекса сажают в парке памяти свою ель. В беседе с «Арменпресс» директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян отметил, что таким образом они не только увековечивают память жертв Геноцида армян, но и выполняют уникальную миссию сохранения и передачи памяти Геноцида.

«Дерево, растение – знак продолжения жизни. Поскольку оно посвящено сохранению памяти, то память жива пока дерево живо и дышит. Здесь посажены вечнозеленые деревья – ели, которые зеленеют круглый год. Смысл в том, что память о жертвах Геноцида живет всегда. А то, что деревья сажают представители разных стран, означает, что и для них память о жертвах Геноцида армян неподвластна времени», — сказал директор Музея-института.

Идею создания Парка памяти начал воплощать в жизнь первый директор музея Лаврентий Барсегян. Парка памяти или Еловый парк был заложен в 1997 году, став неотъемлемой частью Мемориального комплекса Геноцида армян. Первое дерево парка было посажено в 1997 году сенатором США Робертом Доулом в память об американском хирурге, армянского происхождения, пережившего Геноцид армян, Амбаре Келекяне.

«Здесь ели посажены многими главами государств, членами правительств, депутатами, представителями духовного сословия. Всего посажено 210 елей. Они посажены неофициальными и официальными представителями 41 государства. Однако, места стало мало, нужно было увеличить парк, что и было сделано», — рассказал Арутюн Марутян.

Уход за елью – сложный процесс, требующий много сил и средств. По словам заместителя директора Музея-института Геноцида армян Смбата Манукяна, место для елей не очень благоприятное. Местность довольно каменистая, много проблем.

«Благодаря круглосуточному уходу при небольших ресурсах ели увеличиваются, растут, храня смысл их посвящения. Каждое дерево в этом парке я воспринимаю по-своемому. Это не обычные деревья, это история», — сказал Смбат Манукян.

Директор Арутюн Марутян добавил, что в настоящее время проводятся работы по улучшению условий ухода за елями, связанные с оросительной системой и изменением качества почвы. Добавлены новые парковые локации.

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«На этих двух площадках долгое время работала соответствующая техника, были очень крупные обломки породы. В любом случае удалось предусмотреть глубину 60 см, завезли новый грунт. Думаю, что этих выделенных площадей хватит на долгие годы для посадки деревьев руководителями официальных делегаций», — добавил Арутюн Марутян.

Еловый парк не оставляет равнодушными всех гостей, посещающих мемориал. Они рассматривают ели, ищут ели, посаженные руководителями их стран. Им помогают обновленные информационные таблички.

Анна Гзирян

Ованнес Мкртчян