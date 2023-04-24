«Национальная боль остается в нашей коллективной памяти».

Как сообщает «Арменпресс», известный американский музыкант армянского происхождения, член группы «System of a Down» Серж Танкян на своей странице в Instagram напомнил о Геноциде армян и коснулся азербайджанской агрессии.

«Осознание и генетическая боль остаются в центре нашей коллективной памяти. Это постоянно напоминает нам о сплочении и единстве, которое мы должны принять для достижения национального процветания», — написал он в своем разделе историй в Instagram.

Танкян коснулся и гибели армянского военнослужащего в результате обстрела противником 23 апреля армянской позиции, расположенной на Сотском направлении и установления азербайджанской стороной КПП на мосту через реку Хакар в Арцахе.

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«Азербайджан — террористическое государство. Азербайджан продолжил свою незаконную блокаду армян и установлениям КПП», — написал Серж Танкян.