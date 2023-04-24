Джаред Полис, губернатор штата Колорадо, США, объявил 24 апреля 2023 года в Колорадо Днем памяти жертв Геноцида армян.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на заявление губернатора.

Джаред Полис напомнил, что в Колорадо уже давно отмечают День памяти жертв Геноцида армян. В парке штата Колорадо установлены памятник и хачкар, посвященные памяти жертв всех преступлений против человечности. Кроме того, в Колорадо в средней школе необходимо пройти курс геноцида.

«В то время как армяне отмечают День памяти жертв геноцида, мы обеспокоены попытками повторить Геноцид в Нагорном Карабахе. «Никогда больше» должно означать «никогда больше» в любой точке мира», — говорится в заявлении губернатора Джареда Полиса.