24 апреля президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил послание по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян в Османской империи.

«Арменпресс» передает послание президента Арцаха, со ссылкой на сообщение Аппарата президента Арцаха.

«Дорогие соотечественники!

Каждый год 24 апреля мы всем народом вспоминаем и чтим память невинных жертв Геноцида армян, наших 1,5 миллиона святых мучеников, ставших жертвами турецкой резни только потому, что они были армянами.

Это чудовищное преступление против человечества не имеет срока давности. И пока оно не будет признано и осуждено всем цивилизованным миром, мы можем становиься свидетелями новых проявлений геноцида по всему миру.

Сегодня Арцах столкнулся с новыми и реальными опасностями турецко-азербайджанской арменофобии и геноцидальной политики. Спустя 108 лет после Великого геноцида армяне продолжают вести борьбу не на жизнь, а на смерть за то, чтобы свободно и независимо жить на своей Родине, защищать свои права и свободы, национальные интересы и достоинство.

Держа в блокаде 120 000 мирных жителей Арцаха, десятки тысяч детей и стариков в течение 134 дней, нарушая все нормы и принципы международного права, игнорируя призывы международного сообщества и решение Международного суда ООН и справедливость, диктаторские власти Азербайджана пытаются поставить наш народ на колени.

Однако мы непреклонны и полны решимости сохранить Арцах на все времена армянским и несломленным. У нас нет альтернативы. Армяне не могут вновь потерять свою родину, стать изгнанниками и рассеяться по миру. Мы должны извлечь уроки из прошлого и вместе строить будущее армянского народа здесь и сейчас.

Момент судьбоносный, это вопрос бытия или не только Арцаха, но и армянской государственности. Сегодня, как никогда, нам необходимо перейти от слов к делу. Это момент национальной ответственности, достоинства и требования поддержать Арцах и предотвратить новые национальные трагедии и неудачи.

Поэтому, опираясь на Родину, на армян всего мира и зарубежных друзей, мы просим и призываем все организации и неравнодушных людей использовать все возможные средства в защиту народа Арцаха, во имя национальных интересов и общечеловеческих ценностей Армении.

Да хранит и защитит Всевышний армянский народ!».