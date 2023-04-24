Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял делегацию, возглавляемую председателем фракции «Республиканцы», составляющей большинство в Сенате Франции, основателем и председателем группы «Нагорный Карабах» в Сенате, и председателем контактной группы восточных христиан Бруно Ретайо,.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение правительства РА, премьер-министр приветствовал визит делегации Сената в Армению и высоко оценил содействие, оказываемое нашей стране Францией в этот сложный период. Глава правительства выразил особую благодарность Сенату за принятие важных резолюций, касающихся Армении и Нагорного Карабаха.

«На этот раз Вы здесь в годовщину Геноцида армян, важный и символичный для нас день. Как я упомянул в своем сегодняшнем послании, это самый подходящий момент, чтобы задуматься о прошлом, настоящем и будущем», — сказал премьер-министр.

Бруно Ретайо, в свою очередь, отметил:

«Сегодня, 24 апреля, мы рядом с армянским народом и вместе с Вами даем дань памяти невинным жертвам. Они и наши жертвы, ведь речь о трагедии всего человечества».

Бруно Ретайо еще раз подтвердил поддержку и сотрудничество Франции с Арменией в решении существующих проблем и преодолении вызовов.

Собеседники коснулись гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Лачинского коридора, установления незаконного КПП в Лачинском коридоре, что является грубым нарушением со стороны Азербайджана Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, обсудили вопросы Нагорно -Карабахского конфликта, урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

В контексте обеспечения безопасности и стабильности в регионе особо была отмечена эффективная деятельность миссии наблюдателей Европейского Союза в Армении.