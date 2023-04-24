Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 24 апреля принял делегацию во главе с председателем фракции Республиканцев в Сенате Франции, основателем и председателем группы дружбы Сената по вопросам Нагорного Карабаха Брюно Ретайо. В составе делегации был также руководитель группы дружбы Франция-Армения Сената Франции Жильбер-Люк Девиназ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности.

Арарат Мирзоян выразил благодарность за солидарность и принципиальные позиции, высказанные Францией, в том числе Сенатом, в важных для Армении вопросах, особенно после 44-дневной войны 2020 года. Министр подчеркнул отметил важность дальнейшего участия и усилий Франции, подчеркнув необходимость решения всех существующих вопросов без применения силы или угрозы силой, чтобы достичь прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Брюно Ратайо рассказал о своем вчерашнем посещении Лачинского коридора и сделанных выводах.

Стороны коснулись ситуации, которая сложилась вследствие незаконного блокирования Лачинского коридора. Была подчеркнута неприемлемость шагов по незаконному установлению Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре, направленные на то, чтобы подвергнуть народ Нагорного Карабаха этнической чистке. Министр Мирзоян отметил, что наглядным проявлением этого являются раздающиеся в Азербайджане на самом высоком уровне речи о ненависти к армянам, а также об уничтожении армянского культурно-исторического и религиозного наследия.

По случаю 108-й годовщины Геноцида армян была подчеркнута необходимость предотвращения геноцидов и новых преступлений против человечности.

Были также обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Арменией и Францией, основанное на общих ценностях и исторической дружбе двух народов, а также вопросы повестки партнерства Армения-ЕС.