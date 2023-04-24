Депутат Европарламента, глава делегации Европарламента на Южном Кавказе Марина Кальюранд почтила память жертв Геноцида армян, осудив при этом установку Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter написала сама Кальюранд.

«Сегодня я отдаю дань уважения жертвам Геноцида армян, кампании истребления, начатой ​​османами 108 лет назад. Я осуждаю действия Азербайджана накануне этой годовщины, грубо нарушающие существующие договоренности и обязывающее решение Международного суда», — написала евродепутат.

Азербайджан, в очередной раз грубо нарушив положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, с 23 апреля закрыл мост Хакари в Лачинском коридоре и незаконно установил там КПП.