Европейская народная партия (ЕНП) призывает Турцию признать реальность прошлого, Геноцид армян, и предпринять шаги для примирения.

Как сообщает Арменпресс, такой призыв партия сделала на своей странице в Twitter в заявлении по случаю 108-й годовщины памяти жертв Геноцида армян.

Партия выразила солидарность с армянским народом.

«Сегодня мы солидарны с армянским народом. Наш долг — достойно хранить их память и добиваться справедливости. Мы призываем Турцию признать реальность прошлого и предпринять шаги к подлинному примирению, прокладывая путь к мирному будущему», — говорится в сообщении.