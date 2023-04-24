В результате политики Азербайджана арцахские армяне оказались перед угрозой этнической чистки, и это должно беспокоить не только армян, но и международное сообщество.

Как сообщает «Арменпресс», об этом журналистам заявила ЗПЧ Армении Анаит Манасян.

«Мы все обеспокоены этими вопросами, потому что армянам Арцаха грозит этническая чистка. И это должно беспокоить не только нас, но и международное сообщество. Я и сам стараюсь всячески поднимать эти вопросы, в рамках дискуссий со всеми возможными акторами, в рамках подготовки всех возможных документов», — заявила Манасян.

Она подчеркнул важность согласованных усилий для достижения надлежащего решения проблемы.

Омбудсмен недавно выезжала в общину Тех, где произошли провокации Азербайдана. Она была восхищена мужеством жителей общины Тех, и отметила серьезные проблемы с точки зрения защиты прав человека.

«В частности, есть очень серьезные проблемы с точки зрения права на жизнь и безопасность наших граждан, права на собственность, права на образование, физическую и психическую неприкосновенность и ряда других прав. В связи с этим необходимо вести систематизированную и грамотную политику», — заявила ЗПЧ.

Манасян заверила, что в порядке приоритетности она поднимает все эти вопросы в рамках встреч со всеми своими международными партнерами. Она подчеркнула, что международное сообщество должно начать давать очень четкую оценку защите этих прав.

Также в Офисе ЗПЧ готовятся документы для государственных органов. «Как правозащитник я пытаюсь фиксировать проблемы, которые существуют в сфере защиты прав человека, найти для них определенные решения или предложения. Они обобщаются и будут представлены в государственные органы», — сказала она.