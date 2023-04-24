Министр иностранных дел Республики Арцах Сергей Газарян 24 апреля встретился в Ереване с делегацией, возглавляемой руководителем фракции «Республиканцы», имеющей большинство в Сенате Франции, председателем группы Сената по международному информированию о Нагорном Карабахе Бруно Ретайо.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, участники встречи обсудили гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате продолжающейся уже 134 дня блокады Арцаха Азербайджаном. Были затронуты вопросы, касающиеся грубейших нарушений положений Заявления от 9 ноября 2020 года, в частности, незаконной установки Азербайджаном накануне, 23 апреля, пропускного пункта в Лачинском коридоре и необходимости в сложившихся условиях оперативного реагирования международного сообщества.