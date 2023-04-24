Со времен Геноцида армян 1915 года ничего не изменилось: на смену кровавым ятаганам пришли «байрактары», группировки хамидие превратились в так называемых «экоактивистов», но суть осталась прежней.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил член армянской делегации в ПАСЕ, руководитель фракции “Честь имею” Национального Собрания Армении Айк Мамиджанян.

Депутат опубликовал свое выступление, включенный в протокол пленарного заседания ПАСЕ.

«Я начну свое выступление с истории. Еще в школе я впервые прочитал слова национального героя Армении, философа Гарегина Нжде: «Сила порождает право». Много лет спустя, когда я стал членом Республиканской партии, идеология которой вдохновлена ​​философией Нжде, я подумал про себя, что вышеизложенная мысль уже не актуальна, потому что в настоящее время существуют международные организации, так называемое «международное право» и так далее. Я был уверен, что этих институтов более чем достаточно для защиты прав малых народов. Увы, я был прискорбно, наивно неправ. Сегодня, в день памяти жертв Геноцида армян, я еще раз понял, что ничего не изменилось», — отметил Мамиджанян.

Депутат напомнил, что 23 апреля власти Азербайджана начали процесс установки незаконного КПП в Лачинском коридоре. 120 000 человек находятся в блокаде уже 4 месяца, есть международные соглашения, решение Международного суда, заявления ряда международных структур, а результата нет.

«Азербайджан при поддержке Турции, оказывается, может игнорировать фундаментальные права человека, международные права, игнорировать требования международного сообщества. В чем в таком случае смысл наших речей и заявлений? Приносят ли они какую-либо пользу?

С 1915 года ничего не изменилось. На смену кровавым ятаганам пришли «байрактары», группировки хамидие превратились в так называемых «экоактивистов», но суть осталась прежней. В настоящее время в Европе происходит этническая чистка, и все, кто несет за нее ответственность, сидят в этом зале, у алтаря христианско-демократических ценностей», — подчеркнул Мамиджанян.

Он выразил уверенность, что представители Азербайджана и Турции выступят в ПАСЕ с речами, опровергающими сказанное им. Депутат также отметил, что прекрасно понимает, что эти взаимные обвинения стали чем-то вроде шума для коллег, но человеческие жизни находятся под угрозой.

«Вы хотите, чтобы я тихо сидел, оплакивал гибель людей в другой части мира, наблюдая, как убивают и заставляют покинуть Родину мой народ или берут в плен и пытают в бакинских тюрьмах?

Я не сомневаюсь, что Армения и Арцах смогут пройти и через все это. Это у нас в крови. Мы получили и сохранили все, что у нас есть, через борьбу. Но мы и сама история будем помнить не только тех, кто сражался бок о бок с нами, но и тех, кто предпочел хранить молчание в эти трудные времена», — сказал Мамиджанян.

Депутат добавил, что он не неблагодарный, армянская сторона очень ценит все заявления, но защитить этими бумагами ни в чем не повинных соотечественников от обстрелов крайне сложно.

«Знаете, быть героем или творить историю довольно легко. Просто нужно поступить правильно: встать на защиту народа Нагорного Карабаха и позволить ему осуществить свое право на самоопределение. Время разговоров закончилось, пора действовать!» — заключил Мамиджанян.