Президент Республики Кипр Никос Христодулидис сделал на своей странице в Twitter запись, посвященную памяти жертв Геноцида армян, отметив, что борьба за международное признание этого страшного преступления продолжается.

«По случаю Дня памяти жертв Геноцида армян мы отдаем дань уважения памяти 1,5 миллиона жертв. Мы продолжаем борьбу за международное признание этого страшного преступления. Наша солидарность с братским армянским народом неразрывна», — как сообщает Арменпресс, отметил президент Кипра.