Командование российского миротворческого контингента проводит переговоры с азербайджанской стороной в связи с установлением в Лачинском коридоре азербайджанского КПП.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

“23 апреля 2023 г., в результате односторонних и несогласованных действий, азербайджанской стороной перекрыто движение по Лачинскому коридору в районе наблюдательного поста № 1 российского миротворческого контингента (мост через р. Хакари). Командование миротворческого контингента проводит переговоры с азербайджанской стороной”, — говорится в бюллетени.

Азербайджан, в очередной раз грубо нарушив положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, с 23 апреля закрыл мост Хакари в Лачинском коридоре и незаконно установил там КПП.