Вице-президент США Камала Харрис почтила память жертв Геноцида армян, призвав всегда противостоять любым проявлениям ненависти и никогда не забывать о том, что произошло.

«Сегодня мы чтим память 1,5 миллиона человек, погибших во время Геноцида армян. Вспоминая этот болезненный эпизод истории, давайте еще раз пообещаем никогда не забывать и быть полны решимости выступать против ненависти во всех ее проявлениях», — как сообщает «Арменпресс», написала вице-президент США Камала Харрис на своей странице в Twitter.