Глава комиссии по правам человека Бундестага Германии Рената Альт заявила, что установление Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре является нарушением международного права.

Как сообщает «Арменпресс», Рената Альт написала об этом на своей странице в Twitter.

«Новый контрольно-пропускной пункт Азербайджана на мосту Хакари в Нагорном Карабахе является нарушением международного права. Это больше затрудняет свободное передвижение людей и поставок в регион. Азербайджан должен уважать права человека и выполнить требования Международного суда», — написала Рената Альт.