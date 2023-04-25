Заместитель председателя группы по армянским вопросам Конгресса США Адам Шифф представил в Палату представителей законопроект, призывающий признать независимость Арцаха и осудить агрессию Азербайджана против Армении и Арцаха.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Комитета «Ай Дата США».

«Право на самоопределение закреплено в ряде статей международного права, участником которых являются США, в том числе и в Международном пакте ООН о гражданских и политических правах», — говорится в законопроекте.

Согласно Международному пакту ООН о гражданских и политических правах, все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно определяют свой политический статус и обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие.