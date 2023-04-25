24-26 апреля депутат Европарламента от Кипра, председатель группы дружбы ЕС-Армения Лукас Фурлас находится в Армении вместе с сотрудниками своего офиса.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Центрального аппарата Бюро «Ай Дата» АРФД, 24 апреля, в сопровождении руководителя специальных программ офиса Геворга Гукасяна, Фурлас выехал в приграничные районы Сюникской области РА, чтобы провести мониторинг в районах, прилегающих к началу Бердзорского коридора, где находится мост через реку Хакари, на котором азербайджанская сторона незаконно установила свой КПП.

Депутат Европарламента также ознакомился с подробностями недавнего вооруженного столкновения в районе села Тех в результате азербайджанской провокации. Он признал, что азербайджанские силы находятся на суверенной территории Республики Армения. Европейский депутат встретился с главой общины в зале общины Гориса.

25 апреля в Ереване намечены встречи Лукаса Фурласа с заместителем министра иностранных дел Республики Армения, министром иностранных дел Республики Арцах, представителем Бюро АРФД, главой и членами постоянной комиссии по европейской интеграции Национального собрания РА, также с представителями парламентской оппозиции и с главой делегации ЕС в Армении.

Центральный офис Ай Дата АРФД позже выступит с соответствующим сообщением о практической реализации целей этой миссии Европарламента по сбору фактов.