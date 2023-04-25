Представители армянской общины Соединенных Штатов Америки провели в Вашингтоне марш, посвященный годовщине Геноцида армян с требованиями, обращенными к президенту Байдену предпринять шаги для прекращения в Арцахе второго геноцида армян.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Комитета «Ай Дата США». Участники марша прошли от посольства Азербайджана в США до посольства Турции, завершился марш акцией, проведенной возле Белого дома.

Участники акции держали в руках транспаранты с надписями «Арцах сильный», «Прекратить блокаду Арцаха», «120 000 мирных жителей находятся в заложниках у Азербайджана», «Принять санкции против геноцидального Азербайджана», «Алиев виновен в совершении военных преступлений» и другие.