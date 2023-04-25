21 апреля Армения представила свои возражения на иск Азербайджана в Международный суд ООН, получив на свой иск возражения Азербайджана. Соответственно, суд приостановил рассмотрение дел Армения против Азербайджана и Азербайджан против Армении до принятия решения по представленным возражениям.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил Офис представителя Армении по международным правовым вопросам.

В сообщении отмечается, что по делам Армения против Азербайджана и Азербайджан против Армении, которые рассматриваются в Международном суде в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Армения представила в суд свой полный иск против Азербайджана 23 января этого года, в то же время получила полный иск Азербайджана против Армении.

Согласно регламенту суда, государства имеют право представлять предварительные возражения (Preliminary Objects) на полное исковое заявление другой стороны в течение 3 месяцев после его получения. С предварительными возражениями государства выдвигают аргументы и обоснования об отсутствии юрисдикции суда и неприемлемости исковых требований.

После получения предварительных возражений суд, по существу, в соответствии со своим регламентом приостанавливает рассмотрение дела до принятия решения по предварительным возражениям.

«21 апреля Армения в указанный срок представила предварительные возражения на иск Азербайджана. Предварительные возражения, представленные Арменией, относятся к большинству претензий Азербайджана. В то же время Армения также получила предварительные возражения, представленные Азербайджаном в отношении иска, поданного Арменией.

Стороны имеют возможность изложить свои замечания относительно предварительных возражений, представленных другой стороной, в срок, который будет установлен судом », — говорится в сообщении.