24 апреля несколько десятков членов Палаты представителей США в очередной раз представили в Палату представителей Образовательный акт в области Геноцида армян.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Комитета «Ай Дата США».

Этот законопроект предусматривает выделение 10 миллионов долларов в течение 5 лет Библиотеке Конгресса для информирования американцев о преследовании миллионов армян, греков, ассирийцев, халдеев, сирийцев, арамеев, маронитов и других христиан в 1915-1923 гг. и о преднамеренных со стороны государства массовых убийствах, о присвоении и уничтожении национальной культуры и изгнании людей со своих родных мест.

Конгрессмены Анна Эшу, Дэвид Валадао, Тед Льё и Гас Билиракис выступили с инициативой повторного введения акта. Он планирует финансирование образовательных программ Библиотеки Конгресса по истории Геноцида армян, урокам, извлеченным из него, по его последствиям и цене, заплаченной за него.

Анна Эшу, один из авторов закона, отметила, что Акт об образовании в области Геноцида армян позволит сохранить наследие жертв, бороться с отрицанием геноцида и осведомлять последущие поколения об этой темной странице истории.