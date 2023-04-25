Президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Конфлити уверен, что Армения может снова принять чемпионат Европы

«9 дней чемпионата и особенно последний день были отличными. Организация, конечно, замечательная. В последний день соревнований зал был переполнен. Свободных мест на трибунах не было. Это очень важный посыл для тяжелой атлетики, потому что прошлый год был для нас непростым. И сейчас эта поддержка общественности действительно была очень хороша», — сказал президент федерации в интервью «Арменпресс».

Конфлити заявил, в организационном плане армянская сторона проделала фантастическую работу. «Я с гордостью могу сказать, что мы в Европе можем сделать так, чтобы показать всему миру, что способны организовать турнир на уровне чемпионата мира и Олимпийских игр. Да, Ереван может снова организовать чемпионат Европы. Мы продолжим совместную работу. До турнира я знал, что он будет успешным, но не ожидал, что настолько успешным, каким я вижу его сейчас».

В Ереване состоялся чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Чемпионат стартовал 15 апреля и завершился 23 апреля. Сборная Армении в медальном зачете чемпионата вышла на первое место, завоевав 13 медалей — 4 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых.