25 апреля председатель Национального собрания Армении Ален Симонян принял чрезвычайного и полномочного посла Индии в Армении Нилакши Саха Синху.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и коммуникациям Национального собрания Армении, спикер Национального собрания Армении поздравил посла с началом дипломатической миссии в Республике Армения, пожелав ей успехов на этой ответственной должности.

Стороны признали, что армяно-индийские отношения находятся на довольно высоком уровне и подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества по всем направлениям.

Председатель НС РА попросил посла передать приветствие спикеру Лок Сабха (Нижняя палата) Парламента Индии Ому Бирле, с которым месяц назад в рамках Ассамблеи Межпарламентского Союза он провел содержательный разговор. Ален Симонян также напомнил об эффективной деятельности группы дружбы Армения-Индия НС РА, выразив надежду, что и в Парламенте Индии будет сформирована группа дружбы Индия-Армения.

Было зафиксировано и положительное сотрудничество Армении и Индии на международных площадках, как и взаимодоверие, оказываемое друг другу в международных организациях.

Обсуждались региональные вопросы и кризис в Лачинском коридоре.

Поблагодарив за прием, посол Индии выразила готовность в рамках своей миссии поддерживать постоянный контакт с Национальным собранием и способствовать развитию парламентской дипломатии.