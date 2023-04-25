Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю 75-летия установления независимости направил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью Аппарата премьер-министра, в послании говорится:

«Ваше Превосходительство,



Примите, пожалуйста, мои теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю 75-летия независимости Государства Израиль.



Наши двусторонние отношения имеют позитивные предпосылки для активного развития и перехода на качественно новый уровень. Среди этих предпосылок – веками проживающая на Святой Земле армянская община со своими религиозными структурами, а также являющаяся неотъемлемой частью армянского общества еврейская община, которая, в свою очередь, прилагает значительные усилия для укрепления связей между двумя странами.



Еще раз поздравляю с годовщиной провозглашения Государства Израиль, желаю Вашей стране и народу прочного мира и процветания».