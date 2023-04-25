Посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян обратился к призывам международного сообщества заключить мирный договор между Арменией и Азербайджаном, выразив сомнение, будет ли Азербайджан соблюдать положения возможного мирного договора.

Свои сомнения Марукян обосновал тем, что Азербайджан постоянно нарушает положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Совсем недавно, в очередной раз грубо нарушив эти положения, Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре. Марукян поставил вопрос, готовы ли страны, призывающие к миру, гарантировать выполнение Азербайджаном возможного соглашения.

«Нарушив положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре. Обеспокоенность по этому поводу выразили страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, США, Франция и Россия, также и ЕС. Интересно, что все эти страны и Евросоюз призывают стороны прийти к соглашению и подписать мирный договор. Здесь возникает важный вопрос. Если Азербайджан постоянно нарушает заявление от 9 ноября 2020 года, то каковы гарантии Армении, что Азербайджан не нарушит мирное соглашение, которое будет подписано? Те же члены международного сообщества, США, Франция, Россия и Евросоюз готовы ли гарантировать выполнение мирного договора, который будет подписан с Азербайджаном?», — написал Марукян на своей странице в Twitter.