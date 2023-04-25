Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня в правительстве состоялось совещание, в рамках которого был обсужден процесс исполнения государственного бюджета Республики Армения в первом квартале 2023 год.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, министерство финансов представило сводный отчет о финансовом исполнении государственных бюджетных программ и мероприятий за указанный период. Были затронуты ассигнования по ведомствам, представлены капитальные и текущие расходы. Было доложено об объеме доходов и расходов государственного бюджета в первом квартале 2023 года, а также об оценке роста ВВП.

Состоялось обсуждение по указанным темам. Были затронуты макроэкономические развития, а также вопросы, связанные с эффективным исполнением государственного бюджета, совершенствованием процедур и законодательного поля. Состоялся обмен мнениями о дальнейших шагах.

Премьер-министр подчеркнул важность исполнения государственного бюджета на должном уровне и поручил быть последовательным в выполнении намеченных капитальных и текущих расходов и программ, являющихся приоритетными для государства.