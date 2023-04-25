В условиях продолжающейся блокады Арцаха со стороны Азербайджана, в связи с установкой незаконного азербайджанского контрольно-пропускного пункта на мосту Акари, в последние дни была отменена перевозка 28 направленных из Арцаха пациентов в специализированные медицинские учреждения Армении.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщило министерство здравоохранения Арцаха.

«В течение 135 дней блокады транспортировка людей с проблемами со здоровьем была возможна только при посредничестве и сопровождении Международного комитета Красного Креста, и всего за этот период в Республику Армения было перевезено 337 пациентов.

Должна была быть перевезена также роженица на последнем сроке беременности, чьему будущему ребенку сразу после родов предстоит неотложная операция на сердце, которую невозможно провести в Арцахе. Другой случай отмены перевозки связан с 9-летним ребенком, больным острым лейкозом.

Министерство здравоохранения продолжает официальные контакты с Международным комитетом Красного Креста для максимально скорой организации перевозки больных в Республику Армения», — говорится в сообщении.