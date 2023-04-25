В результате усилий правительства Республики Арцах и российского миротворческого контингента сегодня удалось в определенной степени восстановить импорт из Республики Армения гуманитарных грузов, нарушенных в последние дни из-за установки незаконного азербайджанского КПП на границе Арцаха и Армении.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

Основная часть ввезенного через миротворцев груза — это продукты первой необходимости, включенные в талонную систему, которые с завтрашнего дня будут поставляться в магазины, и граждане смогут делать покупки.

Что касается периода действия неиспользованных талонов, то, с учетом поручения государственного министра по решению проблемы, в этом направлении проводится дополнительная работа, о чем будет сделано отдельное заявление.