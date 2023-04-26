Члены группы дружбы Швеция-Армения Риксдага Швеции подчеркнули необходимость свободного и бесперебойного передвижения людей и товаров по Лачинскому коридору, повторив, что установление Азербайджаном КПП является нарушением Трехстороннего заявления от 9 ноября.

Как сообщает Арменпресс, в заявлении, в частности, говорится: «Мы, нижеподписавшиеся члены группы дружбы Швеция-Армения Риксдага Швеции, глубоко обеспокоены установлением Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре».

Члены Риксдага подчеркнули, что контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре подрывает усилия по укреплению доверия к мирному процессу и является явным нарушением пункта 6 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

«Мы повторяем, что должно быть свободное и беспрепятственное движение людей и грузов по Лачинскому коридору. Призываем стороны возобновить мирные переговоры и воздержаться от провокаций и враждебных действий вдоль границы», — говорится в сообщении.

К заявлению присоединились Бьорн Сёдер, Маркус Вихель, Юсуф Айдин, Эрик Хельсборн, Арин Карапет, Хакан Свенелинг, Александр Кристиансон, Магнус Оскарссон.