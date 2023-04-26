Председатель комиссии по международным отношениям Бундестага Германии Михаэль Рот заявил, что установление Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре является нарушением Заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года.

«Установка Азербайджаном КПП на единственной дороге, ведущей в Нагорный Карабах, является нарушением Заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года. ЕС и США должны делать больше для установления мира и стабильности в регионе», — написал Рот на своей странице в Twitter.

23 апреля Азербайджан начал работы по установке КПП в Лачинском коридоре, на мосту Хакари. Министерства иностранных дел Армении и Арцаха заявили, что шаг Азербайджана является нарушением Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. США, Франция, Россия и ЕС выразили обеспокоенность размещением Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре. Минобороны и МИД России заявили, что командование российских миротворческих сил предпринимает шаги по урегулированию ситуации.