26-го апреля было созвано заседание постоянной комиссии НС Республики Арцах по государственно-правовым вопросам, на котором присутствовал председатель Национального собрания Артур Товмасян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, первым вопросом повестки дня стал проект Конституции Республики Арцах, представленный Президентом Республики Арцах в порядке законодательной инициативы. Проект на обсуждение комиссии представил заместитель руководителя аппарата Президента Республики Арцах Ж. Мирзоян.

По словам докладчика, учитывая императив обеспечения безопасности Республики Арцах, а также необходимость обеспечения гибкости системы государственного управления в условиях военного или чрезвычайного положения, чрезвычайных ситуациях, предлагается преобразовать систему управления и перейти от президентской формы управления к полупрезидентской.

Проектом предлагается регламентировать отношения, связанные с косвенными выборами Президента Республики в исключительных случаях. Предлагается также во время военного положения предоставить Национальному собранию право избирать Президента Республики Арцах, установив порядок осуществления данных полномочий.

4 голосами «за» проект был удостоен положительного заключения комиссии. Он будет представлен в первом чтении на очередном заседании НС.

Далее был обсужден проект закона «О внесении изменения и дополнения в закон «‎О Службе по обеспечению принудительного исполнения»‎», представленный депутатами В. Касяном и А. Акопяном в порядке законодательной инициативы.

Представляя проект, Владимир Касян отметил, что в случае принятия проекта при наличии вакантных должностей высших или главных групп Службы принудительного исполнения все общественные служащие, отвечающие требованиям, предъявляемым к принудительным исполнителям для назначения на данную должность, смогут в равной степени воспользоваться правом назначения на эту должность.

Комиссия единогласно одобрила проект.

Годовое сообщение о деятельности Прокуратуры за 2022 год представил заместитель Генерального прокурора Республики Арцах Карен Габриелян.

За отчетный период было зарегистрировано 2093 преступления, что по сравнению с прошлым годом больше на 313 случаев. Депутаты задали вопросы относительно коррупционных преступлений, а также преступлений против государственной власти и др.

В ходе заседания также был обсужден вопрос о внесении изменений в решение от 21-го мая 2020 года «О создании Счетной комиссии НС седьмого созыва». Его представил депутат Эдуард Агабекян.

По словам докладчика, предлагается сформировать Счетную комиссию из 9 человек. Соотношением голосов 2 – «за», 1 воздержавшийся постоянная комиссия НС по государственно-правовым вопросам дала положительное заключение относительно законопроекта.

Эти и другие вопросы повестки будут представлены на обсуждение на очередном заседании парламента.