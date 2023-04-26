Премьер-министр Никол Пашинян принял исполнительного представителя немецкой архитектурной организации “Gerkan, Marg and Partners” Стефана Шютца (Stephan Schütz).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, были обсуждены вопросы строительства Академического городка и сотрудничества в этом вопросе.

Стефан Шютц отметил, что вместе со своими коллегами и представителями министерства образования, науки, культуры и спорта Армении он уже побывал на территории будущего Академического городка и провел необходимые исследования. Он также коснулся своих архитектурных проектов в различных городах мира.

Премьер-министр Пашинян отметил, что проект Академического городка имеет очень важное и стратегическое значение для правительства Армении и для него лично, поэтому исполнительная власть последовательно движется к успешной реализации проекта.

В ходе встречи были затронуты вопросы разработки генерального плана строительства Академического городка, обеспечения функциональности трех кластеров, инфраструктуры и др.

Достигнута договоренность о продолжении работы с министерством образования, науки, культуры и спорта Армении в соответствии с установленным графиком.