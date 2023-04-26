Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что установка Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре противоречит призыву ЕС снизить напряженность.

«Односторонняя установка Азербайджаном КПП вдоль Лачинского коридора противоречит призывам ЕС к деэскалации напряженности и решению вопросов путем диалога. Европейский союз продолжает участвовать в укреплении мира и стабильности на Южном Кавказе. Должны быть обеспечены права и безопасность армян Карабаха», — как сообщает Арменпресс, написал Боррель в своем микроблоге в Twitter.