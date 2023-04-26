Комитет государственных доходов Армении сообщает, что информация о налогах и сборах, уплаченных 1000 самыми крупными налогоплательщиками в течение января-марта 2023 года, опубликована на официальном сайте КГД.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КГД, за январь-март 2023 года 1000 крупных налогоплательщиков перечислили в государственный бюджет более 381 млрд 104 млн драмов. Сумма платежей, произведенных в налоговый орган, составила более 277 млрд 942 млн драмов, а сумма платежей, произведенных в таможенный орган, составила более 103 млрд 161 млн драмов.

“Перечень первых 1000 крупных налогоплательщиков и величин уплаченных ими налогов и пошлин по состоянию на январь-март 2023 г.” размещен на официальном сайте КГД (доступен только на арм.).