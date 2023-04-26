На площади Святого Петра Папа Франциск утром 26 апреля продолжил цикл катехизических наставлений на тему благовестия, посвятив размышления выдающимся свидетелям апостольского рвения – монахам и монахиням.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Vatican News, Святейший Отец в своем наставлении привел пример армянского монаха св. Григора Нарекаци, авву и Учителя Церкви, который жил около 1000 года. Почти всю жизнь он провёл в стенах монастыря и там научился исследовать глубины человеческого духа; сочетая стихи и прозу, он достиг вершины армянской литературы и духовности.

По словам Папы Франциска, больше всего в нём поражает вселенская солидарность. Именно так поступал Иисус, беря на Себя проблемы мира, тяготы, болезни. Монашествующие, отметил Папа, – великие благовестники и, хотя их жизнь скрыта от глаз мира сего, своим словом, примером, заступничеством и ежедневными трудами они являются мостом заступничества за всех людей.

12 апреля 2015 года во время литургии, посвященной 100-летию Геноцида армян, в соборе Святого Петра Ватикана, Папа объявил армянского средневекового богослова Учителем Вселенской Церкви, а 2 февраля 2021 года указом Папы Франциска 27 февраля было включено в основной календарь Ватикана как день памяти святого Григора Нарекаци.