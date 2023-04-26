Министр иностранных дел Исландии, председатель Комитета министров Совета Европы Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир 25 апреля от имени исландского председательства выступила на весенней сессии ПАСЕ.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу «Армения в Совете Европы» в Facebook, в ходе сессии вопросов и ответов министр иностранных дел Исландии коснулась также Нагорного Карабаха, отметив, что текущая гуманитарная ситуация вызывает обеспокоенность.

Министр заявила, что свободное передвижение по Лачинскому коридору должно быть восстановлено в соответствии с временными мерами Европейского суда по правам человека и решением Международного суда.

Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир подтвердила заявление, сделанное 19 января от имени председателя Комитета министров Совета Европы, вновь призвав к восстановлению свободы передвижения по коридору Лашин.

Министр напомнила о взятом на себя Азербайджаном и Арменией членском обязательстве по мирному урегулированию конфликта, призвав их придерживаться этого обязательства и решать вопросы путем диалога.