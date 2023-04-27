Россия прилагает необходимые усилия для урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора. Как сообщает «Арменпресс», такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

«Россия четко сформулировала свою позицию в заявлении МИД России от 24 апреля. В настоящее время со стороны российских миротворческих сил предпринимаются все необходимые усилия как на земле, так и на политическом уровне для урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора и возврата к Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что Москва «считает принципиально важным, чтобы и официальный Ереван имел свой вклад в поиске взаимоприемлемых решений».