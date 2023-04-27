Две золотые медали, завоеванные армянскими борцами вольного стиля на недавнем чемпионате Европы в Загребе, не отражают полный потенциал Армении в этом виде спорта.

Об этом в интервью «РА» заявил главный тренер национальной сборной нашей страны Абетнак Кургинян. Однако, по его словам, для достижения высоких результатов многие наши борцы должны кардинально пересмотреть свой подход к тренировочному процессу и всерьез взяться за повышение мастерства.

— Можно ли сказать, что две золотые медали — объективно максимальный результат, на который мы могли рассчитывать на этом чемпионате?

— Нет, конечно. Армянские борцы вполне могли завоевать еще пару наград, но не все сложилось так, как мы ожидали. Это обусловлено разными факторами, в том числе пробелами, на которые наш тренерский штаб и, естественно, сами спортсмены должны обратить серьезное внимание при дальнейшей подготовке. Будем работать.

— Оба лидера сборной Армении уверенно подтвердили свое реноме, став чемпионами Европы в своих весовых категориях. Как Вы прокомментируете финальные схватки с их участием?

— Арсен Арутюнян и Вазген Теванян действительно прекрасно проявили себя. Их финальные поединки сложились по-разному. Вазген уверенно справился с соперником из Болгарии, о чем весьма красноречиво свидетельствует счет 12:1. В целом, на этом чемпионате он провел четыре поединка в весовой категории до 65 кг, победив всех своих соперников с общим счетом 38:6. Важнее всего то, что Вазген впервые стал чемпионом Европы и решительно настроен развить успех.

Арсен же победил в финале с более скромным преимуществом (5:2), хотя разница в очках могла быть побольше. При том, что в поединке за золотую медаль он сошелся с куда более серьезным соперником — действующим чемпионом мира, правда в весовой категории не 61, а 57 кг. В любом случае, представляющий Албанию Зелимхан Абакаров, кстати, чеченец по национальности, является весьма трудным соперником для любого борца. Чемпионом мира просто так не становятся. Отрадно, что титул соперника не смутил Арутюняна, который очень серьезно настроился на финал и сумел одержать победу. Вообще, Арсен всегда по-особому готовится к финалам. В целом же он редко проигрывает в последние годы.

Для оформления чемпионства Арсену хватило трех поединков, в которых он победил с общим счетом 22:2. Теперь он трехкратный чемпион Европы в весовой категории до 61 кг, но после трехлетнего перерыва намерен вернуться в весовую категорию до 57 кг, чтобы побороться за олимпийскую путевку. Его нынешняя весовая категория не является олимпийской.

— Если не секрет, какие указания Вы дали Арсену и Вазгену перед финалами?

— Точно не помню, но ничего особенного не говорил. Просто сказал, что должны постараться поменьше очков уступить соперникам, быть внимательными и бдительными, бороться до конца. Это — стандартная инструкция, которую я озвучиваю перед каждым поединком. Соперников, их сильные и слабые стороны, мы прекрасно знали, поскольку наши ребята в последние годы не раз встречались с ними. Впрочем, они тоже досконально изучили армянских борцов.

— Шанс на завоевание бронзовой медали упустили Грайр Алиханян и Арман Авагян, проигравшие в поединках за третье место в весовой категории до 74 и 79 кг соответственно. В чем причина их неудач?

— Они прошли разный путь прежде, чем вступили в борьбу за бронзовую медаль. В четырех проведенных поединках Алиханян чередовал победы с поражениями, а в последней схватке уступил грузинскому борцу со счетом 0:8. Во всех встречах Грайр набрал 8 очков, а соперникам уступил 16. Авагян же сначала одержал две победы, а затем потерпел столько же поражений. По очкам общий итог его выступлений 24:21.

Обоим не хватает мастерства. Именно поэтому им порой не удается сохранить преимущество и добиться победы. Но их скромные выступления обусловлены не только этим фактором. Вообще, поражения являются следствием целого комплекса причин. Грайру, Арману, да и другим нашим борцам следует серьезно поработать над шлифовкой своей техники. Для повышения квалификации и закалки духа победителя всем им необходимо провести как можно больше международных поединков.

— Еще четверо наших борцов после первого же раунда остались за бортом чемпионата. Как Вы оцениваете выступления Манвела Хндзрцяна (57 кг), Армана Андреасяна (70 кг), Мушега Мкртчяна (86 кг) и Сергея Саргсяна (97 кг)?

— У них тоже есть потенциал, но для того, чтобы его полностью раскрыть, им также необходимо постоянно работать над совершенствованием технико-тактической подготовки и обогащения соревновательного опыта. Есть вещи, которые зависят только от самих спортсменов.

— Но ведь тот же Андреасян в прошлом году становился серебряным призером чемпионата Европы, до этого завоевывал бронзовую медаль, в том числе и на розыгрыше Кубка мира. Неужели всего этого он добился, имея серьезные изъяны в подготовке?

— От него мы, конечно, ожидали большего. Но Арману тоже мешает скудный технический арсенала и отсутствие умения применять нужные приемы во время соревнований. Без всего этого невозможно полностью реализовать задуманное и добиться успеха.

— Дебютировавшие в чемпионате Европы среди взрослых Мкртчян и Саргсян пока не готовы к выступлениям на высшем уровне?

— Почему? Готовы. Но дебюты не всегда бывают удачными. Как говорится — отрицательный результат тоже результат. Уверен, что эти поражения будут для них очень полезны в дальнейшей спортивной карьере, так как молодые спортсмены увидели и поняли, что в состоянии на равных бороться с более опытными соперниками. Осознание этого обстоятельства придаст им уверенности, которая, на мой взгляд, проявиться уже на ближайших турнирах.

— Какие у Вас ожидания от второго полугодия?

— Сейчас ребятам нужно отдохнуть и восстановиться, а где-то через месяц начнем подготовку к осеннему чемпионату мира — самому важному для нас соревнованию текущего сезона, на котором помимо медалей будут разыграны также олимпийские путевки. В рамках подготовки к мировому первенству 14-17 июня примем участие в международном турнире на призы серебряного медалиста Олимпийских игр 1988 года, трехкратного обладателя Кубка мира, чемпиона Европы Степана Саркисяна. В июле у нас запланировано участие еще в одном международном контрольном турнире, с местом и датой которого предстоит определиться.

Думаю, будет весьма неплохо, если на чемпионате мира нам удастся оформить минимум две олимпийские путевки. Для этого необходимо попасть в первую пятерку соответствующей весовой категории. Арсену и Вазгену вполне по силам справиться с этой задачей. Остальное постараемся восполнить на следующих рейтинговых турнирах.