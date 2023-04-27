25 апреля в столице Армении г. Ереван стартовал международный форум «Точки Роста: региональная безопасность и мир на пространстве Большой Евразии», в котором в очно-дистанционном формате приняли участие более 400 человек, включая молодых участников из более чем 10 стран и более 10 российских регионов, известных экспертов-международников из государств ЕАЭС, гостей форума. Форум прошел на площадке Ереванского государственного университета. Мероприятие организовано в рамках реализации Институтом Русского зарубежья при грантовой поддержке Фонда президентских грантов Международного проекта в сфере публичной дипломатии «Точки Роста».

В первый рабочий день Форума, 26 апреля, состоялось торжественное открытие и панельная дискуссия, в которой приняли участие известные и давно полюбившиеся евразийской молодежи эксперты проекта: доктор исторических наук Фёдор Гайда (Россия); эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин (Россия); директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант (Беларусь); заместитель директора Центра сотрудничества с СНГ РГПУ им. А.И. Герцена Станислав Епифанцев (Россия); директор АНО «Институт социально-креативного развития актива» Дарья Зинковская (Россия); руководитель информационно-аналитического центра «Институт Евразийской политики» Максим Крамаренко (Казахстан); директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев (Россия); доктор социологических наук, заведующий кафедрой социальных технологий и государственной службы Белгородского государственного национального исследовательского университета Виктор Сапрыка (Россия); политический обозреватель Айк Халатян (Армения); доктор политических наук, профессор кафедры международной безопасности и внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Наталья Харитонова (Россия); кандидат экономических наук, доцент кафедры политической экономии и истории экономической науки РЭУ им. Г.В. Плеханова Евгения Шавина (Россия) и др.

Сергей Пантелеев, руководитель проекта «Точки Роста»:

«Для нас большой форум «Точек Роста» в Армении – это одновременно и волнительное, и ответственное, и символическое мероприятие. Во время очень непростой осени 2020 г., когда новорожденные «Точки Роста» начали пробиваться к жизни через пандемию, революции, войны и попытки переворотов, во время осеннего «онлайн-марафона» по странам ЕАЭС именно «День Армении» запомнился как самый сложный, эмоционально насыщенный, но одновременно – очень искренний.

К тому же, на сегодняшний день Армения – это пятая страна ЕАЭС в географии мероприятий проекта «Точки Роста» за 4 года его реализации. То есть, это, в определенной мере – итог становления проекта, объединения им всех пяти стран нашего Евразийского союза. За которым, мы надеемся, пойдет расширение «Точек Роста» на Узбекистан, Таджикистан и далее.

Наконец, на форуме в Армении мы впервые апробируем на практике идею создания научно-образовательных кластеров проекта «Точки Роста», соединяющей экспертный потенциал проекта с потребностями и возможностями партнерских вузов. В очно-дистанционной программе форума примут организованное участие студенты таких вузов как РЭУ им. Плеханова (Москва), Герценовский университет (Санкт-Петербург), Белорусский государственный экономический университет, Белгородский госуниверситет, Рязанский государственный университет, Карачаево-Черкесский госуниверситет, Коломенский институт и Государственный социально-гуманитарный университет, Кыргызский госуниверситет, Кокшетауский университет (Казахстан), Пятигорский госуниверситет и, конечно, наша нынешняя гостеприимная площадка – Ереванский госуниверситет. Здесь есть и вузы, где проходили наши мероприятия, и те, куда, надеемся мы еще доедем с нашей расширяющейся дружной межпоколенческой командой».

С программой Форума «Точек Роста-Армения» можно ознакомиться на официальном сайте проекта.