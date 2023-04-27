Премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял генерального директора Air Arabia Аделя Аль Али.

Об этом сообщили «Арменпресс» в управлении информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.



Премьер-министр подчеркнул партнерство между правительством РА и Air Arabia в сфере гражданской авиации, в рамках которого создана и эффективно работает авиакомпания Fly Arna. Никол Пашинян отметил, что правительство Армении заинтересовано в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества.

Генеральный директор Air Arabia, выразив удовлетворение сотрудничеством с Арменией, отметил, что оно имеет большой потенциал для развития.

Он выразил готовность Air Arabia продолжать и расширять совместные программы.

Стороны обсудили перспективы развития авиакомпании Fly Arna, совместного предприятия Фонда государственных интересов Армении (ANIF) и группы Air Arabia. В контексте усиления гражданской авиации и увеличения турпотоков решались вопросы увеличения объемов пассажирских перевозок, постоянного улучшения качества обслуживания, расширения географии полетов и другие вопросы.