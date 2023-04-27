27 апреля Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян принял председателя Совета армян Франции, почетного председателя компании «Грант Торнтон Армения» Даниэля Киркджяна.

Как стало известно «Арменпресс» из послания правительства, премьер-министр приветствовал деятельность Совета французских армян в контексте укрепления связей Армения-Диаспора, развития партнерства, а также развития потенциала французско-армянской общины.

Председатель Совета армян Франции поблагодарил премьер-министра Пашиняна за высокую оценку и коснулся программ, реализуемых организацией. Он отметил, что Совет французских армян готов поддержать правительство Республики Армения и участвовать в развитии Армении, реализации национальной повестки дня, осуществлении демократических реформ.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам сотрудничества. В этой связи премьер-министр РА подчеркнул активную работу с аппаратом главного уполномоченного по делам диаспоры.