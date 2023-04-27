Президент Республики Армении Ваагн Хачатурян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Нидерландов в Армении Николаса Схермерса по случаю Национального дня Королевства Нидерландов и дня рождения короля Виллема-Александра.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя гостя, Ваагн Хачатурян отметил: «Сердечно поздравляю Вас. Символично, что в Нидерландах день рождения монарха также отмечается как день единства и солидарности. Примите искренние поздравления от меня и нашего народа. Желаю вам новых успехов и достижений в области науки, культуры, спорта».

Поблагодарив за прием, посол сказал: «Очень рад встрече с Вами. Я также очень рад возможности обсудить армяно-нидерландские двусторонние отношения».

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, касающихся налаженного между Арменией и Нидерландами тесного сотрудничества.

Сторон отметили важность совместных программ и инициатив, реализуемых в экономической, социальной, высокотехнологичной, культурной и других сферах.