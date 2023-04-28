Заместитель министра иностранных дел РФ М.Ю.Галузин 27 апреля провел раздельные встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в РФ Владимиром Арутюняном и послом Азербайджана в РФ П.Бюльбюль оглы.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, обсуждено развитие ситуации в Лачинском коридоре и в целом вокруг Нагорного Карабаха. Подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 гг. по нормализации армяно-азербайджанских отношений.